PS5 vs PS4 Pro: Ghost of Tsushima a confronto nella nuova video analisi di Digital Foundry (Di martedì 5 gennaio 2021) La redazione di Digital Foundry è tornata con una nuova video analisi che mette faccia a faccia Ghost of Tsushima per PS5 e PS4 Pro. L'analisi ci permette di scoprire le performance del gioco di Sucker Punch sulle due piattaforme e di capire se ci sono modifiche sostanziali su next-gen. Stando a Digital Foundry, i 60 FPS del gioco su PS5 rappresentano l'unico vero elemento di differenza con PS4 Pro. La risoluzione è la stessa per tutte e due le versioni, 1800p, e anche la qualità delle immagini è la stessa.

