Pomezia, ancora un decesso per Coronavirus. Salgono a 333 i positivi (Di martedì 5 gennaio 2021) ancora un decesso per Coronavirus a Pomezia. La vittima è un uomo di 82 anni, che si trovava ricoverato presso il policlinico Sant'Anna. Brutte notizie anche sul fronte dei contagi: Salgono a 333 i cittadini attualmente positivi al Covid-19, di cui 20 ricoverati presso strutture ospedaliere e 313 in isolamento domiciliare. La notizia positiva è invece che Salgono ancora i guariti, che raggiungono quota 1.235. Riguardo le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi), attualmente sono 23. Pervenuta la notizia della scomparsa dell'uomo di di 82 anni, ricoverato presso la Clinica Sant'Anna, si è espresso il Sindaco Adriano Zuccalà con un messaggio di cordoglio: "L'Amministrazione comunale e la Città tutta si stringono ...

C'è un altro vaccino italiano, sviluppato dallo Spallanzani insieme all'azienda ReiThera. I primi dati su 100 volontari nella fase 1, annunciati in una conferenza della Regione Lazio, sono positivi. E ...

Presentati i dati della sperimentazione. "Nessuna reazione avversa. Basta una sola dose ed è stabile tra i 2 e gli 8 gradi" ...

