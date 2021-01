Nuovo accordo nucleare con l’Iran? Entro cinque mesi o… Parla Zimmt (Inss) (Di martedì 5 gennaio 2021) L’annuncio dell’Iran di avviare il processo di arricchimento dell’uranio al 20% è “chiaramente un segno di rottura rispetto agli impegni presi dal Paese in tema di nucleare”, ha dichiarato oggi un portavoce della Commissione europea. Che però ha aggiunto: “Occorre ricordare comunque che, nonostante queste deprecabili azioni intraprese dall’Iran, il Jcpoa (il Piano d’azione congiunto globale sul nucleare, l’accordo sul nucleare iraniano, ndr) prevede misure di controllo e verifica molto stringenti, che sono ancora in corso. Quindi sulla base delle dichiarazioni dei partecipanti all’accordo, dichiarazioni dello scorso dicembre, faremo tutto il possibile per tenere in piedi l’accordo e perché tutte le parti mantengano i propri impegni”. LA REAZIONE DI ... Leggi su formiche (Di martedì 5 gennaio 2021) L’annuncio deldi avviare il processo di arricchimento dell’uranio al 20% è “chiaramente un segno di rottura rispetto agli impegni presi dal Paese in tema di”, ha dichiarato oggi un portavoce della Commissione europea. Che però ha aggiunto: “Occorre ricordare comunque che, nonostante queste deprecabili azioni intraprese dal, il Jcpoa (il Piano d’azione congiunto globale sul, l’suliraniano, ndr) prevede misure di controllo e verifica molto stringenti, che sono ancora in corso. Quindi sulla base delle dichiarazioni dei partecipanti all’, dichiarazioni dello scorso dicembre, faremo tutto il possibile per tenere in piedi l’e perché tutte le parti mantengano i propri impegni”. LA REAZIONE DI ...

AntoVitiello : In merito all’annunciata presenza di #Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC #Milan comunica che era già stato inf… - Ecodallecitta : Nuovo Allegato Tecnico #Imballaggi in #Plastica all'Accordo Quadro ANCI-CONAI - LucaAterini : RT @assoambiente: ?? Sottoscritto ieri il nuovo Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica che completa l'Accordo Quadro Anci-CONAI per quanto… - GerardiniFranco : RT @assoambiente: ?? Sottoscritto ieri il nuovo Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica che completa l'Accordo Quadro Anci-CONAI per quanto… - novambiente : RT @assoambiente: ?? Sottoscritto ieri il nuovo Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica che completa l'Accordo Quadro Anci-CONAI per quanto… -