Nintendo | acquisito il team di sviluppo Next Level Games

Il team di sviluppo canadese convola a nozze con il colosso di Kyoto: Nintendo apre il portafogli e acquisisce lo studio Next Level Games Dopo tanti team di sviluppo – alcuni grandi, altri meno – assorbiti dall'impero di Microsoft, non ci aspettavamo che anche Nintendo ufficializzasse i suoi rapporti con altri studios, ma quanto sta accadendo con Next Level Games ci ha piacevolmente smentiti. Il team canadese, nato nel 2002, per conto della Grande N ha dato vita a molteplici titoli, tra Mario Strikers Charged Football e Punch-Out!! su Wii e Metroid Prime: Federation Force e Luigi's Mansion 2 su Nintendo 3DS. Con Luigi's Mansion 3, però, il colosso ...

