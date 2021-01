Napoli, l’agente di Osimhen: “Ha sbagliato, ora è triste per quanto accaduto” (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ha commesso una ingenuità, ma bisogna conoscere il ragazzo per capire la questione. Non vedeva i familiari da mesi e quando è rientrato a casa gli hanno organizzato una festa a sorpresa”. Così Roberto Calenda, uno degli agenti di Victor Osimhen, ha parlato in un’intervista al quotidiano Il Mattino del caso riguardante il suo assistito e di come il giocatore stia vivendo questo periodo lontano dal rettangolo verde. “La salute prima di tutto, – continua Calenda – prima anche dei processi su come, quando e perché ha preso il Covid. Osimhen è a casa senza sintomi. È triste per quanto accaduto e arrabbiato perché non ne può più di stare lontano dalla squadra e dal campo. Osimhen è un uomo con la U maiuscola. Ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ha commesso una ingenuità, ma bisogna conoscere il ragazzo per capire la questione. Non vedeva i familiari da mesi e quando è rientrato a casa gli hanno organizzato una festa a sorpresa”. Così Roberto Calenda, uno degli agenti di Victor, ha parlato in un’intervista al quotidiano Il Mattino del caso riguardante il suo assistito e di come il giocatore stia vivendo questo periodo lontano dal rettangolo verde. “La salute prima di tutto, – continua Calenda – prima anche dei processi su come, quando e perché ha preso il Covid.è a casa senza sintomi. Èpere arrabbiato perché non ne può più di stare lontano dalla squadra e dal campo.è un uomo con la U maiuscola. Ha ...

