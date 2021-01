Lutto nel mondo del calcio: morta la leggenda Colin Bell (Di martedì 5 gennaio 2021) Il mondo del calcio piange la scomparsa di Colin Bell: l’ex centrocampista del Manchester City è deceduto all’età di 74 anni Il mondo del calcio piange la scomparsa di Colin Bell, ex centrocampista del Manchester City e della nazionale inglese deceduto all’età di 74 anni a causa di una malattia. Colin The King ha conquistato una Premier League, una Coppa d’Inghilterra, una Coppa di Lega, due Supercoppe e una Coppa delle Coppe con la maglia dei Cityzens. Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Ildelpiange la scomparsa di: l’ex centrocampista del Manchester City è deceduto all’età di 74 anni Ildelpiange la scomparsa di, ex centrocampista del Manchester City e della nazionale inglese deceduto all’età di 74 anni a causa di una malattia.The King ha conquistato una Premier League, una Coppa d’Inghilterra, una Coppa di Lega, due Supercoppe e una Coppa delle Coppe con la maglia dei Cityzens. Leggi sunews24.com

