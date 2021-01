Elisa Isoardi sorprende: “Ho deciso, voglio provarci” (Di martedì 5 gennaio 2021) Elisa Isoardi sorprende con un annuncio inaspettato. Reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle, la conduttrice è pronta a una nuova avventura… Elisa Isoardi, attualmente in un periodo particolare particolare e delicato, è pronta a cambiare vita. Non sa ancora bene come e in che cosa, ma lo ha assicurato in un’intervista rilasciata a Tv L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 gennaio 2021)con un annuncio inaspettato. Reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle, la conduttrice è pronta a una nuova avventura…, attualmente in un periodo particolare particolare e delicato, è pronta a cambiare vita. Non sa ancora bene come e in che cosa, ma lo ha assicurato in un’intervista rilasciata a Tv L'articolo proviene da Inews.it.

