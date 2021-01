Deposito rifiuti nucleari, 67 aree individuate in 7 regioni. Sindaci in rivolta (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 67 le aree atte ad ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti nucleari. La pubblicazione della mappa si attendeva dal 2015. (Photo credit should read KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)Dopo il via libera arrivato sia dal ministero dello Sviluppo economico, sia del ministero dell’Ambiente, la Sogin – la società di Stato incaricata del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi – ha pubblicato la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) al Deposito dei rifiuti nucleari. Le zone individuate sono 67 e si dividono in 7 regioni italiane. Leggi anche -> È morta Emilia De Biasi, ex parlamentare del ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 67 leatte ad ospitare ilnazionale dei. La pubblicazione della mappa si attendeva dal 2015. (Photo credit should read KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)Dopo il via libera arrivato sia dal ministero dello Sviluppo economico, sia del ministero dell’Ambiente, la Sogin – la società di Stato incaricata del decommissioning degli impiantiitaliani e della gestione deiradioattivi – ha pubblicato la Carta nazionale dellepotenzialmente idonee (Cnapi) aldei. Le zonesono 67 e si dividono in 7italiane. Leggi anche -> È morta Emilia De Biasi, ex parlamentare del ...

