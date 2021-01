Decreto Covid | 7 e 8 in zona gialla | fine settimana arancione Dall’11 nuovi parametri Rt dell’Iss sulla divisione per fasce

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il vertice di oltre tre ore, arriva in tarda notte la nuova stretta del governo per contenere la diffusione del coronavirus fino al 15 gennaio, data di approvazione di un altro Dpcm. Ilprevede che nel post Epifania, dal 7 al 15 gennaio, rimane vietato “ogni spostamento in entrata e uscita” tra le regioni, fatto salvo per i movimenti “motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità”. Si potrà rientrare, come durante le festività natalizie alla propria “residenza, domicilio o abitazione”, ma non nelle seconde case in un’altra regione. Anche con il nuovoè consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, tra le 5 e le 22, nel limite massimo due persone. Le novità Tra le principali novità delc’è l’approvazione di una“rinforzata” per ...