Covid, infermiera portoghese muore due giorni dopo il vaccino (Di martedì 5 gennaio 2021) Sonia Acevedo, un’infermiera portoghese, è morta improvvisamente 48 ore dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer: attesi gli esiti dell’autopsia. David Greedy/Getty ImagesLavorava nell’Istituto di oncologia di Porto e aveva ricevuto il vaccino Pfizer come previsto dalla campagna di vaccinazione anti Covid, facendo parte delle categorie prioritarie. Due giorni dopo però, il 1 gennaio 2021, l’infermiera portoghese Sonia Acevedo si è sentita male all’improvviso nella sua abitazione ed è morta. A riportare la notizia è il Daily Mail. L’operatrice sanitaria aveva 41 anni ed era madre di due figli. Viveva insieme alla sua famiglia a Maia, vicino a Porto. La struttura ospedaliera in cui prestava servizio da circa ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 gennaio 2021) Sonia Acevedo, un’, è morta improvvisamente 48 oreaver ricevuto ilPfizer: attesi gli esiti dell’autopsia. David Greedy/Getty ImagesLavorava nell’Istituto di oncologia di Porto e aveva ricevuto ilPfizer come previsto dalla campagna di vaccinazione anti, facendo parte delle categorie prioritarie. Dueperò, il 1 gennaio 2021, l’Sonia Acevedo si è sentita male all’improvviso nella sua abitazione ed è morta. A riportare la notizia è il Daily Mail. L’operatrice sanitaria aveva 41 anni ed era madre di due figli. Viveva insieme alla sua famiglia a Maia, vicino a Porto. La struttura ospedaliera in cui prestava servizio da circa ...

chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - SkyTG24 : Covid, l'infermiera prima vaccinata in Italia chiude i social dopo minacce e insulti - Ettore_Rosato : Un gruppo di #NoVax ha preso di mira Claudia, l'infermiera che per prima si è sottoposta al vaccino anti-covid in I… - ValleMorte : Infermiera muore 2 giorni dopo il vaccino anti-Covid, aveva 41 anni. Il padre: «Mai avuto problemi di salute». Gi... - Kettelodicoaffa : RT @ilmessaggeroit: Infermiera muore 2 giorni dopo il vaccino anti-Covid, aveva 41 anni. Il padre: «Mai avuto problemi di salute». Giallo i… -