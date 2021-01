Come trasferire contatti Android e sincronizzare la rubrica (Di martedì 5 gennaio 2021) Con gli smartphone moderni la rubrica dei numeri di telefono non deve più essere memorizzata sulla scheda SIM, ma possiamo sincronizzarla nel "cloud" ossia sull'account personale corrispondente ad un servizio esterno. Per esempio Apple predispone il suo iCloud per chi possiede un iPhone (vedi la guida per sincronizzare la rubrica dell'iPhone) mentre Google fornisce gratuitamente uno spazio per l'account Gmail registrato sugli smartphone Android. Grazie a questa sincronizzazione, anche nel caso in cui perdessimo il telefonino o se cambiamo cellulare, la rubrica con tutti i numeri di telefono non verrà persa. In questa guida vediamo Come sincronizzare i contatti di un telefonino Android, per salvarli nella rubrica ... Leggi su navigaweb (Di martedì 5 gennaio 2021) Con gli smartphone moderni ladei numeri di telefono non deve più essere memorizzata sulla scheda SIM, ma possiamo sincronizzarla nel "cloud" ossia sull'account personale corrispondente ad un servizio esterno. Per esempio Apple predispone il suo iCloud per chi possiede un iPhone (vedi la guida perladell'iPhone) mentre Google fornisce gratuitamente uno spazio per l'account Gmail registrato sugli smartphone. Grazie a questa sincronizzazione, anche nel caso in cui perdessimo il telefonino o se cambiamo cellulare, lacon tutti i numeri di telefono non verrà persa. In questa guida vediamodi un telefonino, per salvarli nella...

