Archeologia | il tempio scomparso di Apollo scoperto nell’isola di Cipro 2

(Di martedì 5 gennaio 2021) Questi reperti, probabilmente scarti dello scavo del XIX secolo, corrispondono in tutto e per tutto ai tanti oggetti dello scavo del 1885 che sono stati disseminati in molti musei internazionali. Il sito ha quindi consegnato più figurine di cavalli, cavalieri e carri, oltre a diverse statuette votive. Il più famoso di questi oggetti, il "Colosso di Tamassos", una statua in terracotta di un individuo barbuto, è attualmente conservato nel Museo dia Nicosia.