Amen and awoman | come una battaglia per i diritti può trasformarsi in fanatismo

Se anche una parola di origine ebraica che vuol dire "in verità" rischia di essere etichettata come sessista, quella cui stiamo assistendo non è più una battaglia contro la discriminazione, ma una moda o peggio ancora una forma di fanatismo. Un'escalation di zelo nell'intervenire su qualsiasi aspetto possa, anche senza motivo alcuno, sembrare fonte di intolleranza. Siamo di fronte a un fenomeno che partendo da una battaglia nobilissima come quella contro l'odio e la discriminazione e a sostegno della parità, è cresciuto a dismisura, uscendo dai propri binari e rischiando di svuotare la battaglia dalle sue ragioni originarie. Il gesto compiuto il 3 gennaio dal membro della Camera dei rappresentanti statunitense Emanuel Cleaver, ovvero concludere la sua preghiera (è anche pastore ...

Ultime Notizie dalla rete : Amen and Amen and A-woman, al Congresso Usa il pastore rispetta la neutralità di genere Il Messaggero Deputato promuove la parità di genere alla fine della sua preghiera, pronunciando “Amen and Awoman”

Secondo alcuni l’uomo avrebbe pronunciato quelle parole per promuovere la parità di genere, considerando che “men” in inglese vuol dire uomini: con “Awoman”, il pastore ha dunque voluto includere anch ...

Secondo alcuni l'uomo avrebbe pronunciato quelle parole per promuovere la parità di genere, considerando che "men" in inglese vuol dire uomini: con "Awoman", il pastore ha dunque voluto includere anch ...