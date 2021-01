WTA 500 Abu Dhabi: qualificazioni e main draw. Il sorteggio delle italiane (Di lunedì 4 gennaio 2021) Finalmente si può ripartire. Da pochi minuti infatti sono stati sorteggiati rispettivamente il tabellone di qualificazione ed il tabellone principale del torneo WTA 500 di Abu Dhabi. L’evento darà ufficialmente il via alla stagione tennistica femminile, in attesa ovviamente dei tabelloni dei due tornei ATP 250 di Antalya e Delray Beach. Sono ben cinque le tenniste italiane impegnate nel tabellone cadetto mentre due sono le nostre giocatrici che cercheranno di farsi largo nel main draw: Martina Trevisan (n.85) e Jasmine Paolini (n.96). Il punto sulle qualificazioni Jessica Pieri (n.294) ha pescato al primo turno la tennista polacca Katarzyna Piter (n.366) mentre Bianca Turati (n.318) se la vedrà con l’americana Catherine Harrison (n.279). Federica Di Sarra invece, che tanto bene ha fatto a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Finalmente si può ripartire. Da pochi minuti infatti sono stati sorteggiati rispettivamente il tabellone di qualificazione ed il tabellone principale del torneo WTA 500 di Abu. L’evento darà ufficialmente il via alla stagione tennistica femminile, in attesa ovviamente dei tabelloni dei due tornei ATP 250 di Antalya e Delray Beach. Sono ben cinque le tennisteimpegnate nel tabellone cadetto mentre due sono le nostre giocatrici che cercheranno di farsi largo nel: Martina Trevisan (n.85) e Jasmine Paolini (n.96). Il punto sulleJessica Pieri (n.294) ha pescato al primo turno la tennista polacca Katarzyna Piter (n.366) mentre Bianca Turati (n.318) se la vedrà con l’americana Catherine Harrison (n.279). Federica Di Sarra invece, che tanto bene ha fatto a ...

