Uomini e Donne anticipa la prima puntata del 2021: quando torna il programma di Maria Di Filippi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gli appassionati di Uomini e Donne possono tirare un sospiro di sollievo: il dating show di Maria De Filippi ha deciso di anticipare la messa in onda della prima puntata del 2021. Uomini e Donne ha deciso di accontentate i suoi fan e anticipare la prima puntata del 2021: giovedì 7 gennaio anzichè l'11 dello stesso mese come comunicato prima della pausa natalizia. Nella puntata registrata i due tronisti rimasti, Davide Donadei e Sophie Codegoni, sfoltiranno ancora di più la rosa dei loro corteggiatori: la tronista deciderà di far a meno di Antonio Borza, qualcosa nell'atteggiamento dello studente di giurisprudenza non ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gli appassionati dipossono tirare un sospiro di sollievo: il dating show diDeha deciso dire la messa in onda delladelha deciso di accontentate i suoi fan ere ladel: giovedì 7 gennaio anzichè l'11 dello stesso mese come comunicatodella pausa natalizia. Nellaregistrata i due tronisti rimasti, Davide Donadei e Sophie Codegoni, sfoltiranno ancora di più la rosa dei loro corteggiatori: la tronista deciderà di far a meno di Antonio Borza, qualcosa nell'atteggiamento dello studente di giurisprudenza non ...

Advertising

fattoquotidiano : Sicilia, 500 donne chiedono le dimissioni del leghista che disse: “Giunta di soli uomini? Non importa cosa hanno in… - SusannaCeccardi : Le storie belle, quelle che toccano il cuore. Grazie ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa, sempre pronti… - matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - pantycat : RT @MChiara25: 'Siamo sempre esistite. Anche nei romanzi degli uomini, che immaginano solo donne con cui vorrebbero andare a letto, di noi… - trovaunmodo : RT @_aange__: ADESSO LE VOGLIO OSPITI OVUNQUE, OVUNQUEE SANREMO , VERISSIMO ,LA VITA IN DIRETTA , MASTERCHEF, UOMINI E DONNE ,GF #pezzodicu… -