Torna la paura in Croazia, un’altra forte scossa di terremoto di 4.7 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ancora un’altra forte scossa di terremoto pochi minuti fa è avvenuto in Croazia. La Sala Sismica INGV-Roma ha rilevato un evento magnitudo mb 4.7 alle 07:49:54, ad una profondità di 10 km. terremoto Croazia L’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato tra le località di Petrinja e Sisak, già duramente colpite dal terremoto dello scorso 29 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ancoradipochi minuti fa è avvenuto in. La Sala Sismica INGV-Roma ha rilevato un evento magnitudo mb 4.7 alle 07:49:54, ad una profondità di 10 km.L’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato tra le località di Petrinja e Sisak, già duramente colpite daldello scorso 29 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

discoradioIT : RT @leggoit: #Terremoto, nuova forte scossa di 4.7 in Croazia: torna la paura tra gli sfollati - Grosiglioni : RT @leggoit: #Terremoto, nuova forte scossa di 4.7 in Croazia: torna la paura tra gli sfollati - DupuisSimonetta : RT @ilmessaggeroit: Terremoto Croazia, nuova forte scossa di 4.7 a Petrinja: torna la paura tra gli sfollati - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Terremoto, nuova forte scossa di 4.7 in Croazia: torna la paura tra gli sfollati - leggoit : #Terremoto, nuova forte scossa di 4.7 in Croazia: torna la paura tra gli sfollati -

Ultime Notizie dalla rete : Torna paura Coronavirus, a Castrovillari torna la paura: 13 nuovi casi positivi LaC news24 Terremoto Croazia, nuova forte scossa di 4.7 a Petrinja: torna la paura tra gli sfollati

Terremoto, torna a tremare la terra in Croazia: una scossa di magnitudo 4.7 è avvenuta alle 7.49 nella zona di Petrinja, la cittadina 50 km a sud di Zagabria che è ...

La Lega compatta contro il ritorno in classe

Protestano gli studenti. Riunione in prefettura per rischio-assembramenti. Manca ancora un protocollo su contagi e tracciamenti ...

Terremoto, torna a tremare la terra in Croazia: una scossa di magnitudo 4.7 è avvenuta alle 7.49 nella zona di Petrinja, la cittadina 50 km a sud di Zagabria che è ...Protestano gli studenti. Riunione in prefettura per rischio-assembramenti. Manca ancora un protocollo su contagi e tracciamenti ...