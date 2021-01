Stellantis, Fiom: “Nascita del gruppo è un fatto storico per l’industria dell’auto, c’è potenziale enorme. Ora governo apra confronto” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “La Nascita del gruppo Stellantis, dalla fusione tra Fca e Psa, è un cambiamento storico per l’industria automobilistica. Questo cambiamento in Italia può rappresentare una possibilità di invertire un trend sul piano produttivo, occupazionale”. Così in un video e in una nota Francesca Re David, segretaria generale della Fiom-Cgil, commenta la fusione avviata oggi tra Fca e Psa. “In questo Paese non si riesce ad avere un tavolo in cui si discuta di politiche industriale, delle prospettive occupazionali e produttive, dell’indotto e dell’innovazione. È da tempo che lo chiediamo, ma governo è fermo”. La Fiom, è l’appello al governo, “richiede l’apertura di un confronto con il governo su tre punti: una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Ladel, dalla fusione tra Fca e Psa, è un cambiamentoperautomobilistica. Questo cambiamento in Italia può rappresentare una possibilità di invertire un trend sul piano produttivo, occupazionale”. Così in un video e in una nota Francesca Re David, segretaria generale della-Cgil, commenta la fusione avviata oggi tra Fca e Psa. “In questo Paese non si riesce ad avere un tavolo in cui si discuta di politiche industriale, delle prospettive occupazionali e produttive, dell’indotto e dell’innovazione. È da tempo che lo chiediamo, maè fermo”. La, è l’appello al, “richiede l’apertura di uncon ilsu tre punti: una ...

Advertising

ilfattovideo : Stellantis, Fiom: “Nascita del gruppo è un fatto storico per l’industria dell’auto, c’è potenziale enorme. Ora gove… - CGILModena : RT @fiomnet: ???? La nascita del gruppo #Stellantis, dalla fusione tra #Fca e #Psa, è un cambiamento storico per l'industria automobilistica… - antonio_diluca : RT @fiomnet: ???? La nascita del gruppo #Stellantis, dalla fusione tra #Fca e #Psa, è un cambiamento storico per l'industria automobilistica… - CavalliniManola : RT @fiomnet: ???? La nascita del gruppo #Stellantis, dalla fusione tra #Fca e #Psa, è un cambiamento storico per l'industria automobilistica… - MASCHERATRISTE : RT @fiomnet: ???? La nascita del gruppo #Stellantis, dalla fusione tra #Fca e #Psa, è un cambiamento storico per l'industria automobilistica… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Fiom Stellantis, Fiom: “Nascita del gruppo è un fatto storico per l’industria dell’auto,… Il Fatto Quotidiano I francesi si sono presi la Fiat. Stellantis, l'aritmetica parla chiaro

Con il via libera dei rispettivi consigli di amministrazione si è celebrato un nuovo matrimonio nell’automotive: quello tra Fca e Psa, che ha dato vita a Stellantis. Presto per fare bilanci, anche se ...

Via libera alla fusione tra FCA e PSA dopo l'ok delle due assemblee

(Teleborsa) - È andata in porto la fusione fra FCA e PSA in Stellantis, visto che oggi le assemblee dei due gruppi automobilistici hanno approvato il progetto di fusione annunciato lo scorso anno e ch ...

Con il via libera dei rispettivi consigli di amministrazione si è celebrato un nuovo matrimonio nell’automotive: quello tra Fca e Psa, che ha dato vita a Stellantis. Presto per fare bilanci, anche se ...(Teleborsa) - È andata in porto la fusione fra FCA e PSA in Stellantis, visto che oggi le assemblee dei due gruppi automobilistici hanno approvato il progetto di fusione annunciato lo scorso anno e ch ...