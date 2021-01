Sonia Lorenzini dice la sua verità sul tradimento di Andrea Damante (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sonia Lorenzini è di nuovo al centro dell’attenzione: la ex gieffina ha svelato dei retroscena sul tradimento di Andrea Damante, quando il 30enne stava ancora con Giulia De Lellis. La Lorenzini ha sostenuto di non essere la protagonista del flirt e ha rivelato quello che è realmente accaduto quella serata. Ecco le sue parole. È L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 4 gennaio 2021)è di nuovo al centro dell’attenzione: la ex gieffina ha svelato dei retroscena suldi, quando il 30enne stava ancora con Giulia De Lellis. Laha sostenuto di non essere la protagonista del flirt e ha rivelato quello che è realmente accaduto quella serata. Ecco le sue parole. È L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

trash_italiano : IMMAGINO TOMMASO CHE STIMA SONIA LORENZINI ?? #GFVIP - besamestoessel : RT @RutaAllTheWay: 4?0? nomination per Maria Teresa votiamo e salviamo Mary T ?? si merita di passare il capodanno in casa?? mi rifiuto di… - itssmanu10_ : RT @RutaAllTheWay: 4?0? nomination per Maria Teresa votiamo e salviamo Mary T ?? si merita di passare il capodanno in casa?? mi rifiuto di… - Louissmouth : RT @_nightingal_: E comunque Francesco accetta di condividere spazio vitale con Sonia Lorenzini solo perché nelle ultime settimane Tommaso… - saraa_zx : RT @_nightingal_: E comunque Francesco accetta di condividere spazio vitale con Sonia Lorenzini solo perché nelle ultime settimane Tommaso… -