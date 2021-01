Scuole superiori chiuse in Veneto: la decisione di Zaia (Di lunedì 4 gennaio 2021) In attesa della decisione del Governo, dopo le riunioni con gli esperti e il comitato tecnico scientifico, il Veneto ancora una volta anticipa i tempi e prende una decisione che riguarda la regione. Ad annunciare quello che accadrà in merito al rientro a scuola in Veneto, è stato proprio il Governatore della regione, Luca Zaia che, in seguito ai dati raccolti negli ultimi giorni, ha deciso cosa si farà dal 7 gennaio 2021. Il governatore, nel punto informazione con la stampa di oggi, 4 gennaio 2021, ha spiegato che in Veneto si prosegue la chiusura delle Scuole superiori fino al 31 gennaio. Lo ha annunciato ai giornalisti il presidente della Regione Luca Zaia, che ha firmato un’ordinanza in questo senso. E nel punto stampa ha spiegato: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 gennaio 2021) In attesa delladel Governo, dopo le riunioni con gli esperti e il comitato tecnico scientifico, ilancora una volta anticipa i tempi e prende unache riguarda la regione. Ad annunciare quello che accadrà in merito al rientro a scuola in, è stato proprio il Governatore della regione, Lucache, in seguito ai dati raccolti negli ultimi giorni, ha deciso cosa si farà dal 7 gennaio 2021. Il governatore, nel punto informazione con la stampa di oggi, 4 gennaio 2021, ha spiegato che insi prosegue la chiusura dellefino al 31 gennaio. Lo ha annunciato ai giornalisti il presidente della Regione Luca, che ha firmato un’ordinanza in questo senso. E nel punto stampa ha spiegato: ...

