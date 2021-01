Ravello Festival, successo per i primi appuntamenti in streaming, ultimo mercoledì 6. (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oltre 276 mila le visualizzazioni dalla piattaforma Vimeo collegata al sito del Ravello Festival e al portale cuturale.campania.it. 500 mila le impression totali, 200 le condivisioni dal profilo ... Leggi su gazzettadisalerno (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oltre 276 mila le visualizzazioni dalla piattaforma Vimeo collegata al sito dele al portale cuturale.campania.it. 500 mila le impression totali, 200 le condivisioni dal profilo ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Ravello Festival, successo per il concerto di inizio anno Il 6 gennaio ultimo app… - solospettacolo : Ravello Festival, successo per il concerto di inizio anno - iconanews : Ravello Festival, successo per il concerto di inizio anno - GazzettaSalerno : Ravello Festival, successo per i primi appuntamenti in streaming, ultimo mercoledì 6. - ildenaro_it : @RavelloFestivaI, #Natale in #streaming: oltre 276 mila #visualizzazioni. Si #chiude il 6 con il #concerto dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Ravello Festival Ravello Festival, successo per il concerto di inizio anno - Ultima Ora Agenzia ANSA Concerto dedicato a Rachmaninov,

Dato il perdurare delle restrizioni per il contrasto della pandemia da Covid-19 e la sospensione degli eventi aperti al pubblico, il “Master Piano Festival Più” continua online. Il giovane pianista Al ...

Ravello Festival, successo per il concerto di inizio anno

Grande successo per il concerto di inizio anno organizzato dalla Fondazione Ravello e trasmesso live in streaming il 2 gennaio. Oltre 276 mila le visualizzazioni dalla piattaforma Vimeo collegata al s ...

Dato il perdurare delle restrizioni per il contrasto della pandemia da Covid-19 e la sospensione degli eventi aperti al pubblico, il “Master Piano Festival Più” continua online. Il giovane pianista Al ...Grande successo per il concerto di inizio anno organizzato dalla Fondazione Ravello e trasmesso live in streaming il 2 gennaio. Oltre 276 mila le visualizzazioni dalla piattaforma Vimeo collegata al s ...