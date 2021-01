(Di lunedì 4 gennaio 2021) . Prima in classifica per numero totale di interazioni (6,56 milioni) tra tutte lenazionali iscritte a ...

Rai Radio2 è la radio più vista e cliccata su Facebook, ?nell’ultimo anno 300mila nuovi fan. Prima in classifica per numero totale di interazioni (6,56 milioni) ...«L’invasione degli Autogol»: evento speciale fino all'8 gennaio tutti i giorni dalle 12 alle 14 MILANO. Una grande «new entry» nella squadra di Rai Radio2: sul canale Rai arrivano Gli Autogol, trio co ...