Qualificazioni Australian Open 2021? Date | programma | orari | calendario

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Gliprenderanno il via l’8 febbraio sul cemento di Melbourne, ma leandranno in scena ben prima e in una località differente. Sono le conseguenze della pandemia Covid-19. Gli ultimi posti per il tabellone principale del primo Slam della stagione (16 per genere) verranno messi in palio dal 10 al 13 gennaio in due sedi diverse: gli uomini scenderanno in campo a Doha (Qatar), mentre le donne si daranno battaglia a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Tutto questo in funzione dell’arcinota quarantena che dovranno fare i giocatori, una volta giunti in terraa. Buone notizie per gli italiani. Lorenzo Musetti, Federico Gaio e Paolo Lorenzi saranno teste di serie nel sorteggio inil 9 gennaio: Musetti, in grandissima ascesa e grande promessa del ...