Mugnano | arriva la conferma | a colpire la donna la notte di San Silvestro fu un proiettile

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Non un corpo metallico qualsiasi, non una scheggia. Ciò che ha raggiunto la 52enne di Giugliano ladi Sanè stato un9mm. E’ quanto apprende la nostra redazione nelle ultime ore. Giugliano, colpita da unladi SanSecondo una prima ricostruzione balistica, il colpo è stato esploso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mugnano arriva

Teleclubitalia

- A Catania ci sono 6 feriti di cui uno in prognosi riservata. Le condizioni restano gravi con prognosi riservata. - Ad Agrigento un ragazzo è rimastoferito mentre si trovava in strada ed è in prognos ...Capodanno a Napoli, un adolescente perde un occhio per un petardo. Il giovane giunto all'ospedale Pellegrini con una mano spappolata ...