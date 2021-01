“Maggiore contagio dove c’è smog? Probabilità trascurabile” | lo studio sull’interazione tra coronavirus e particolato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “atmosferico e virus non interagiscono tra loro. Pertanto, escludendo le zone di assembramento, laditrasmissione in aria delin outdoor in zone ad elevato inquinamento atmosferico appare essenzialmente”. L’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr e Arpa Lombardia, in unopubblicato su Environmental Research, dimostrano come ilatmosferico non favorisca la diffusione in aria del Covid-19. Un tema, quello della relazione tra inquinamento atmosferico e diffusione del virus, ampiamente dibattuto sin dalle prime fasi della pandemia, per capire se ci fosse o meno un nesso tra i due elementi. I dati che la ricerca ha preso in considerazione sono relativi agli ambienti outdoor per le ...