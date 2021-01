Le aperture dei giornali portoghesi | il Porto vince con fatica Ronaldo supera Pelé

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “Al Dragao si respira nel finale di gara”. Apre così questa mattina A Bola, che si concentra sulla complicata partita vinta dalcontro il Moreirense per 3-0. Nonostante il punteggio rotondo infatti la partita è stata per lunghi tratti bloccata sull’1-0, e solo nel finale con Toni Martinez all’88’ e Evanilson in pieno recupero, è stata chiusa. Spazio anche per Cristianoin prima pagina, che con la doppietta di ieri soprassanella classifica dei marcatori all time con 758 gol. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.