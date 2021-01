Edoardo Vianello dopo la morte di sua figlia Susanna: fingere è l’unico modo per sopravvivere (Foto) (Di lunedì 4 gennaio 2021) A Storie Italiane per la prima volta Edoardo Vianello parla della morte di sua figlia Susanna (Foto). L’ha portata via un tumore in un solo mese, la malattia non ha dato modo e tempo alla sua famiglia di capire cosa stesse accadendo. Wilma Goich ne ha parlato una sola volta in studio con Eleonora Daniele, impossibile anche per lei superare questo dolore. “Inaspettato perché non c’erano stati segnali. Non me l’aspettavo potesse arrivare una catastrofe così sulla mia vita” commenta Edoardo Vianello sostenuto a distanza dalla conduttrice. “Io la sento sempre con me, provo a farla sembrare una cosa raccontata dagli altri ma non avvenuta”. Sono piene di dolore le parole del cantante che sembra non avere accettato la perdita di sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 gennaio 2021) A Storie Italiane per la prima voltaparla delladi sua). L’ha portata via un tumore in un solo mese, la malattia non ha datoe tempo alla sua famiglia di capire cosa stesse accadendo. Wilma Goich ne ha parlato una sola volta in studio con Eleonora Daniele, impossibile anche per lei superare questo dolore. “Inaspettato perché non c’erano stati segnali. Non me l’aspettavo potesse arrivare una catastrofe così sulla mia vita” commentasostenuto a distanza dalla conduttrice. “Io la sento sempre con me, provo a farla sembrare una cosa raccontata dagli altri ma non avvenuta”. Sono piene di dolore le parole del cantante che sembra non avere accettato la perdita di sua ...

Vianello partecipa a un reality

“Meglio tardi che mai”. E’ il titolo del docu-reality, una sorta di ‘Pechino Express’ in versione over, a cui parteciperà il cantante e compositore Edoardo Vianello. Il format che andrà in onda il 22 ...

