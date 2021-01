Così la Chiesa rischia un conflitto interno nel 2021 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2021 può essere un anno spartiacque per la Chiesa cattolica ed il cattolicesimo. Nel 2020 il mondo è cambiato. Nel 2021 anche la Chiesa dovrà testare se stessa dinanzi agli stravolgimenti che la pandemia ha portato in dote. La riforma di papa Francesco è qualcosa in più di un semplice sfondo, ma il virus InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilpuò essere un anno spartiacque per lacattolica ed il cattolicesimo. Nel 2020 il mondo è cambiato. Nelanche ladovrà testare se stessa dinanzi agli stravolgimenti che la pandemia ha portato in dote. La riforma di papa Francesco è qualcosa in più di un semplice sfondo, ma il virus InsideOver.

Advertising

singer_frapp : @Angelo47394556 Questa è una mezza verità. Perché a volte Satana il peccato lo ingigantisce, per creare scandalo e… - ngigneGra : Buffon Danilo De Ligt Bonucci ASandro McKennie Arthur Bentancur Cuadrado Ronaldo Chiesa Non lo farà mai, ma gioch… - alberto_sanavia : #4gennaio 1497, #Venezia: in contrada S. Antonin muore Girolamo #Lando, patriarca di #Costantinopoli. Fu strenuo di… - giusepp34193958 : dei credenti che è la chiesa. Vedi israeliti. Chi non è santo è peccatore, nel peccatore non c'è Lui ma satana. E'… - StefydiJ : @LuClemt @drugo56873141 @Pontifex_it Mettersi a disposizione con spontanea dedizione è servire. Servire la Chiesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Chiesa Juventus-Atalanta 1-1: Freuler risponde a Chiesa, poi Gollini para un rigore a Cristiano Ronaldo Corriere della Sera