Cerignola | operaio morto tra le fiamme | non si esclude il suicidio

Leggi su ck12

(Di lunedì 4 gennaio 2021) In seguito all’incendio divampato nella notte in un’azienda diera stato trovatoun. Il suo ultimo messaggio su Facebook ha aperto all’ipotesi. La vittima del rogo scoppiato durante la notte all’interno di una cooperativa agricola che produce olive nelle campagne di, nel Foggiano, è un uomo di 55 anni di nazionalità romena. Era undell’azienda e viveva insieme alla compagna e il figlio di lei nello stabile in cui è divampato l’incendio. Come accertato dalle indagini, qualche ora prima dell’accaduto l’uomo aveva litigato con la donna. Dopo la lite erano dovuti intervenire gli agenti di polizia, che per sanare gli animi avevano allontanato la donna e il figlio dall’abitazione. Non era il primo litigio della coppia: già ...