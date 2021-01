Bozza Dl 7-15 gennaio: “Consentite le visite ad amici e parenti una sola volta al giorno” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi“. Lo si legge nella Bozza del decreto sulle nuove misure restrittive che saranno in vigore tra il 7 e il 15 gennaio. Il dl verrà discusso questa sera sul tavolo del Cdm dove verrà certamente ribadita la necessità di estendere lo stop agli spostamenti tra regioni. Nella Bozza inoltre si legge che “dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) “E’ consentito lo spostamento verso unaabitazione privata unaal, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi“. Lo si legge nelladel decreto sulle nuove misure restrittive che saranno in vigore tra il 7 e il 15. Il dl verrà discusso questa sera sul tavolo del Cdm dove verrà certamente ribadita la necessità di estendere lo stop agli spostamenti tra regioni. Nellainoltre si legge che “dal 7 al 152021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita ...

