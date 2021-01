Automotive | in caduta libera le azioni Quantumscape -37%

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) –, azienda americana che produce batterie agli ioni di litio a stato solido per auto elettriche, sta crollando a Wall Street, con un ribasso del 37,28%, portandosi a 52,97. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 48,52 e successiva 44,07. Resistenza a 59,21. Non è chiaro cosa stia spingendo verso il basso le, in quanto non ci sono nuovi rapporti di ricerca da parte degli analisti di Wall Street. Secondo quanto riporta Barron’s, ci potrebbe essere il cosiddetto effetto gennaio: lecon grandi guadagni dell’anno precedente a volte vengono vendute all’inizio dell’anno successivo poiché gli investitori vogliono assicurarsi i profitti registrati negli ultimi mesi. Ciò consente agli investitori di investire subito il ...