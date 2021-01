Anche Robbie Williams vittima della truffa dei video in streaming sui soldi donati ai fan per il Covid (Di lunedì 4 gennaio 2021) Circola da mesi ormai, su molti gruppi e pagine Facebook, la truffa dei video in streaming che coinvolge loro malgrado diverse celebrità. Ultimo in ordine di tempo, Anche Robbie Williams ne è stato toccato e ha deciso di denunciare il fatto. La popstar inglese ha avvertito il pubblico di non cadere nella truffa di un profilo social che, attraverso una trasmissione di suoi video, annuncia che donerà soldi al pubblico per contrastare le difficoltà generate dal Covid. Robbie Williams non spiega nel dettaglio il tipo di tranello adottato a suo nome, ma è presumibile che si tratti della truffa dei video in streaming che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Circola da mesi ormai, su molti gruppi e pagine Facebook, ladeiinche coinvolge loro malgrado diverse celebrità. Ultimo in ordine di tempo,ne è stato toccato e ha deciso di denunciare il fatto. La popstar inglese ha avvertito il pubblico di non cadere nelladi un profilo social che, attraverso una trasmissione di suoi, annuncia che doneràal pubblico per contrastare le difficoltà generate dalnon spiega nel dettaglio il tipo di tranello adottato a suo nome, ma è presumibile che si trattideiinche ...

