Algoritmo di Deliveroo “discriminatorio”, il sindacato dei rider di Bologna: “Sentenza storica, tassello in più nella lotta per i diritti” (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Algoritmo ‘Frank‘ utilizzato da Deliveroo per valutare i rider è “discriminatorio”. A pochi giorni dalla Sentenza della sezione Lavoro del Tribunale di Bologna del 31 dicembre, che ha accolto un ricorso presentato congiuntamente dai sindacati Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil, il sindacato riders Union di Bologna commenta la decisione del Tribunale. “È una Sentenza storica”, spiega Tommaso Falci, ricordando le lotte dei riders per veder riconosciuti i propri diritti, pari, spiega “a quelli della subordinazione”. “È un tassello in più nella lotta dei lavoratori contro le multinazionali – sottolinea – E poi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’‘Frank‘ utilizzato daper valutare iè “”. A pochi giorni dalladella sezione Lavoro del Tribunale didel 31 dicembre, che ha accolto un ricorso presentato congiuntamente dai sindacati Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil, ils Union dicommenta la decisione del Tribunale. “È una”, spiega Tommaso Falci, ricordando le lotte deis per veder riconosciuti i propri, pari, spiega “a quelli della subordinazione”. “È unin piùdei lavoratori contro le multinazionali – sottolinea – E poi non ...

Advertising

pdnetwork : Una sentenza di civiltà! Per la prima volta in Europa, il Tribunale di Bologna ha condannato la multinazionale Deli… - carlaruocco1 : Se non rispondevano alle chiamate dell'app i rider di #Deliveroo venivano discriminati da un'algoritmo per gli ordi… - fattoquotidiano : Deliveroo denunciata dalla Cgil e condannata per l’algoritmo che discriminava chi si ammalava e chi scioperava (ora… - FraLauricella : RT @pdnetwork: Una sentenza di civiltà! Per la prima volta in Europa, il Tribunale di Bologna ha condannato la multinazionale Deliveroo per… - GiorgioSciara01 : RT @pdnetwork: Una sentenza di civiltà! Per la prima volta in Europa, il Tribunale di Bologna ha condannato la multinazionale Deliveroo per… -