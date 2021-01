Albert Camus e la portata rivoluzionaria del suo pensiero (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 4 dicembre 1960, su una strada rettilinea e poco trafficata nei pressi di Petit-Villeblevin, Francia, la macchina che trasporta Albert Camus e il suo editore Gallimard con moglie e figlia sbanda paurosamente e finisce contro un platano. Muoiono Michel Gallimard, che era alla guida, e Camus. Si salvano Janine e Anne, che il giorno prima ha festeggiato i suoi 18 anni. Janine riferirà di aver sentito un forte rumore, come se l’auto si fosse rotta e qualcosa sotto di lei avesse ceduto all’improvviso, e subito dopo suo marito gridare «merde!» prima di sterzare bruscamente. In mancanza di informazioni immediate e certe, qualcuno pensa a un suicidio. Un tema intorno a cui Camus ha girato a lungo, e con cui addirittura ha iniziato uno del suoi libri più belli, Il mito di Sisifo: «Vi è solamente un problema filosofico ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 4 dicembre 1960, su una strada rettilinea e poco trafficata nei pressi di Petit-Villeblevin, Francia, la macchina che trasportae il suo editore Gallimard con moglie e figlia sbanda paurosamente e finisce contro un platano. Muoiono Michel Gallimard, che era alla guida, e. Si salvano Janine e Anne, che il giorno prima ha festeggiato i suoi 18 anni. Janine riferirà di aver sentito un forte rumore, come se l’auto si fosse rotta e qualcosa sotto di lei avesse ceduto all’improvviso, e subito dopo suo marito gridare «merde!» prima di sterzare bruscamente. In mancanza di informazioni immediate e certe, qualcuno pensa a un suicidio. Un tema intorno a cuiha girato a lungo, e con cui addirittura ha iniziato uno del suoi libri più belli, Il mito di Sisifo: «Vi è solamente un problema filosofico ...

Ai tempi di Albert Camus, in pieno Novecento, l’omicida per caso, l’uomo che arrivava a uccidere senza premeditazione né tanto meno un movente, era immancabilmente un taciturno. Interrogato sulle ragi ...

"Noi e la peste. Sul ponte sventola ... bandiera gialla?"

Alla fine della giostra, né rossa né arancione, è, forse, “Bandiera gialla” (Gianni Pettenati, 1967) la colonna sonora di questo nostro tempo devastato dalla pandemia? Nel romanzo “La peste” di Albert ...

