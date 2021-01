Ultime Notizie Roma del 03-01-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio domenica 3 gennaio in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano il premier Conte ha convocato Questa mattina ho una riunione con i capi delegazione della maggioranza per fare un punto sull’emergenza in vista della scadenza delle misure restrittive Messi in campo per le festività la riunione hanno partecipato anche il ministro per gli affari regionali Francesco boccia il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e coordinatore del CTS il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli i sindacati della scuola premono per lo slittamento della riapertura ed è risultata positiva al covid una dottoressa dell’ospedale Umberto Primo di Siracusa che era stata fatta 6 giorni fa Palermo secondo quanto confermato dall’azienda Sanitaria ...