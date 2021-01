Traffico Roma del 03-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021) Luceverdeancora una buona domenica e Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi anche oggi l’Italia in zona rossa vietati gli spostamenti se non per motivi di lavoro ne ho urgenza una volta al giorno resta la possibilità di muoversi in due oltre i figli minori di 14 anni verso una sola a casa di amici o parenti purché all’interno della stessa regione utilizzando l’apposita autocertificazione in centro in prossimità del Pantheon raccomandiamo di guidare con la massima prudenza per olio sul manto stradale segnalato in piazza Capranica in piazza di Sant’Eustachio analoga segnalazione nei pressi di piazza Navona olio sulla strada lungo corso Rinascimento all’altezza di via San Giovanna D’Arco nei pressi di Montecitorio è riaperta via scrofa in precedenza chiusa per un incidente causato sempre da sostanze oleose sull’asfalto nelle adiacenze ...