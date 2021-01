Leclerc e Russell: giovani campioni a confronto (Di domenica 3 gennaio 2021) Charles Leclerc e George Russell hanno tanto in comune. giovanissimi e pieni di talento, entrambi molto abili sul bagnato e con pochi mesi di differenza sull’anagrafe hanno già dimostrato tanto in F1. L’ultima turbolenta e particolare stagione ha messo in difficoltà il monegasco, “predestinato” della Ferrari (seppur abbia guadagnato 2 podi), ed ha fatto rivalutare a molti il potenziale dell’inglese di King’s Lynn grazie alla sostituzione di Hamilton in Mercedes. Gli ottimi risultati da parte di entrambi hanno messo in comune accordo l’opinione pubblica: Russell e Leclerc saranno dei futuri campioni di F1. Ma quando? E chi avrà la meglio sull’altro? Solo col tempo ci sarà concesso sapere e noi, per ora, ci limitiamo a fare un piccolo confronto tra i due. I primi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Charlese Georgehanno tanto in comune.ssimi e pieni di talento, entrambi molto abili sul bagnato e con pochi mesi di differenza sull’anagrafe hanno già dimostrato tanto in F1. L’ultima turbolenta e particolare stagione ha messo in difficoltà il monegasco, “predestinato” della Ferrari (seppur abbia guadagnato 2 podi), ed ha fatto rivalutare a molti il potenziale dell’inglese di King’s Lynn grazie alla sostituzione di Hamilton in Mercedes. Gli ottimi risultati da parte di entrambi hanno messo in comune accordo l’opinione pubblica:saranno dei futuridi F1. Ma quando? E chi avrà la meglio sull’altro? Solo col tempo ci sarà concesso sapere e noi, per ora, ci limitiamo a fare un piccolotra i due. I primi ...

ilkalulu : @psi0_ @insnethngs @GGiglio99 @mckenniesmo Solo io non vedo niente né di russell né si leclerc? - insnethngs : RT @GGiglio99: @psi0_ È Leclerc con un tocco di Russell - GGiglio99 : @psi0_ È Leclerc con un tocco di Russell - astro_cipo : Pilotos (no meu grid so tem 19) Hamilton Verstappen Bottas Leclerc Ricciardo Per Sainz Norris Ocon Vettel Almoço Ga… - Le_le_lee : RT @F1Spazio: LECLERC, VERSTAPPEN, RUSSELL E MICK: ECCO LA F1 DEI GIOVANI! CHI SI IMPORRA' PER PRIMO? A cura di @kahlan1986. https://t.… -