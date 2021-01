Invitata a pranzo dall’amica porta una ‘torta stupefacente’: intera famiglia in ospedale (Di domenica 3 gennaio 2021) Uno scherzo decisamente mal riuscito quello organizzato da una ragazza di 25 anni che per festeggiare l’arrivo del nuovo anno ha deciso di preparare per un’amica e la sua famiglia una torta stupefacente. Fuor di metafora, l’impasto del dolce conteneva proprio della marijuana light. I fatti sono avvenuti a Ferrara, dove un’intera famiglia composta da genitori sessantenni ed una ragazza trentenne è finita in ospedale. A sentirsi male per prima la madre: 58 anni, i cui sintomi erano perfettamente riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti. A seguire la figlia ed il marito, condotti al pronto soccorso per accertamenti. Come sono andati i fatti Stando alla ricostruzione effettuata dai Carabinieri la 25enne che era stata Invitata a pranzo dall’amica aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 gennaio 2021) Uno scherzo decisamente mal riuscito quello organizzato da una ragazza di 25 anni che per festeggiare l’arrivo del nuovo anno ha deciso di preparare per un’amica e la suauna torta stupefacente. Fuor di metafora, l’impasto del dolce conteneva proprio della marijuana light. I fatti sono avvenuti a Ferrara, dove un’composta da genitori sessantenni ed una ragazza trentenne è finita in. A sentirsi male per prima la madre: 58 anni, i cui sintomi erano perfettamente riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti. A seguire la figlia ed il marito, condotti al pronto soccorso per accertamenti. Come sono andati i fatti Stando alla ricostruzione effettuata dai Carabinieri la 25enne che era stataaveva ...

