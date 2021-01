Inter, Marotta: “L’incontro con Conte? Dinamiche normali in questo momento” (Di domenica 3 gennaio 2021) “L’incontro con Conte? Rientra tutto in un concetto di normalità: sono Dinamiche che in questo momento dell’anno tutte le società stanno vivendo. Ora si apre il mercato, non solo l’Inter ma anche altre società non potranno fare delle operazioni rilevanti“. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Inter Beppe Marotta a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Crotone. “Ieri c’è stato un comunicato stampa del presidente, è stato un comunicato molto esplicito che ha smentito qualsiasi ipotesi di cessione del pacchetto di maggioranza – ha precisato Marotta -. E’ normale che tutti i club debbano dare importanza alla stabilità e alla continuità gestionale. E’ evidente che non ci saranno più i mercati ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) “con? Rientra tutto in un concetto dità: sonoche indell’anno tutte le società stanno vivendo. Ora si apre il mercato, non solo l’ma anche altre società non potranno fare delle operazioni rilevanti“. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Beppea pochi minuti dal fischio d’inizio di-Crotone. “Ieri c’è stato un comunicato stampa del presidente, è stato un comunicato molto esplicito che ha smentito qualsiasi ipotesi di cessione del pacchetto di maggioranza – ha precisato-. E’ normale che tutti i club debbano dare importanza alla stabilità e alla continuità gestionale. E’ evidente che non ci saranno più i mercati ...

fioranialex : #InterCrotone #crotone 0-0 #Marotta 'NON CEDIAMO LA SOCIETA RIDUCIAMO LE SPESE!' #Inter #Conte #lukaku #UCL… - ViviCas : RT @cmdotcom: #Marotta: '#Zhang vuole portare in alto l'#Inter. Con #Conte abbiamo delineato le linee guida' - cmdotcom : #Marotta: '#Zhang vuole portare in alto l'#Inter. Con #Conte abbiamo delineato le linee guida'… - InterFanTV : Le parole dell'amministratore delegato dell'#Inter Giuseppe #Marotta prima di #InterCrotone: - ferrix88 : RT @90_ordnasselA: “Il mercato non sarà più quello di prima, per tutti i club”. #Marotta Ma continuate a parlare di crisi di liquidità sol… -