FlagMii: l'app che ha permesso a un infermiere di salvare un bambino dal soffocamento (Di domenica 3 gennaio 2021) È gratis, semplice e – in caso di necessità – può contribuire al salvataggio di vite umane. Da qualche giorno si è iniziato a parlare, con colpevole ritardo, dell'app FlagMii: si tratta di un'applicazione, creata in Italia, che unisce due servizi. La notorietà tardiva è arrivata dopo quanto accaduto a Bologna, con un bambino che stava soffocando salvato grazie all'intervento telematico di un infermiere del 118 e al sangue freddo del padre. E ora l'auspicio è che anche altre Regioni oltre a Emilia-Romagna e Piemonte decidano di installare questo servizio. LEGGI ANCHE > Perché l'accordo sulla Brexit cita Netscape? La storia di Bologna è stata raccontata dai genitori del bambino salvato grazie all'intervento dell'infermiere del 118 attraverso l'utilizzo dell'app ...

