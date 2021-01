Covid, tasso di positività in Abruzzo supera il 10%, ieri registrati 11 decessi, in aumento ricoveri (Di domenica 3 gennaio 2021) L'Aquila - Per il terzo giorno consecutivo il tasso di positività in Abruzzo supera il 10%, valore considerato soglia di allarme. Nonostante i pochi tamponi eseguiti nelle ultime ore - 217, numero più basso degli ultimi tre mesi - sono emersi 23 nuovi casi, con un rapporto tra positivi e test pari al 10,6%. Ben undici i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.229. In aumento i ricoveri, che passano dai 473 ai 480. Dei nuovi positivi il più giovane ha sei mesi e il più anziano 91 anni. A livello territoriale, l'incremento più consistente si registra nell'Aquilano (+19), seguito dal Pescarese (+4) e dal Chietino (+2): nei totali provinciali sono compresi due casi dei giorni scorsi con residenza in corso di accertamento e nel frattempo attribuiti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 3 gennaio 2021) L'Aquila - Per il terzo giorno consecutivo ildiinil 10%, valore considerato soglia di allarme. Nonostante i pochi tamponi eseguiti nelle ultime ore - 217, numero più basso degli ultimi tre mesi - sono emersi 23 nuovi casi, con un rapporto tra positivi e test pari al 10,6%. Ben undici irecenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.229. In, che passano dai 473 ai 480. Dei nuovi positivi il più giovane ha sei mesi e il più anziano 91 anni. A livello territoriale, l'incremento più consistente si registra nell'Aquilano (+19), seguito dal Pescarese (+4) e dal Chietino (+2): nei totali provinciali sono compresi due casi dei giorni scorsi con residenza in corso di accertamento e nel frattempo attribuiti ...

