Contro i pregiudizi sulle malattie mentali la ' voce' di chi le vive

(Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - Né genio, né follia. Non c'è spazio per i luoghi comuni sul sito 'La senti questa', il giornale scritto dagli utenti del Servizio di riabilitazione psichiatrica di Cagliari che, stanchi degli stereotipi, hanno deciso di prendere in mano la situazione e raccontarsi. È nata così la 'redazione web' che ogni settimana si incontra per programmare e scrivere articoli sul mondo della psichiatria e non solo: sport, poesia, recensioni e interviste animano la home page del sito. "La scorsa estate ho visto Luca Telese per strada, era a Cagliari per presentare il suo libro. Mi sono subito presentato come redattore di 'La senti questa' per chiedergli un'intervista", ha raccontato uno degli utenti,ormai veterano del gruppo. Il progetto, nato quattro anni fa, ha come obiettivo proprio la lotta allo stigma che da sempre accompagna la malattia ...

Online un giornale scritto da 40 'redattori' del Servizio di riabilitazione psichiatrica di Cagliari, oltre gli stereotipi e le discriminazioni