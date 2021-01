Capelli | 21 nuance di tendenza su cui puntare nel 2021

Leggi su vanityfair

(Di domenica 3 gennaio 2021) Festeggiare Capodanno quest’anno è sembrato quasi come mettere la parola fine a una relazione amorosa tossica che si sarebbe voluta interrompere molto prima. E, come ben sappiamo, qual è il modo migliore di superare una rottura? Naturalmente una nuova acconciatura o un nuovo colore di capelli. Se vogliamo trovare un lato positivo all’anno catastrofico che ci siamo lasciati alle spalle è che nel 2020 abbiamo sperimentato tanto in fatto di nuance, giocando e osando anche tinte che non avremmo mai immaginato. Ebbene, il trend continuerà anche nel 2021. Dai quasi impercettibili cambiamenti di tono a bassa manutenzione a sfumature evidenti e audaci colpi di colore pieno: gli hair trend del nuovo anno fanno un refresh alla palette cromatica presentando un ampio e meraviglioso ventaglio di proposte.