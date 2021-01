Ultime Notizie Roma del 02-01-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 gennaio 2021)dailynews radiogiornale il primo appuntamento con l’informazione di questoun buon anno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ieri festeggiamenti in tutta Italia per l’addio al 2020 e il Ben arrivato al nuovo anno un capodanno Sui generis in zona rossa lockdown nazionale per evitare assembramenti e ridurre le occasioni di contatto ieri sera il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella al paese vaccinarsi a un dovere io lo farò appena posso prima però precedenza alle categorie più a rischio Ha detto il capo dello Stato che ha parlato dell’ angoscia con cui è stato vissuto questo 2020 la speranza che l’anno appena iniziato sia migliore e vede la sconfitta del virus e la ripresa non solo economica ma anche socialepandemia ha seminato un senso di smarrimento pone in discussione prospettive di vita basti pensare alla previsione di un ...