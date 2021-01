RetroNerd #39 | Danganronpa | Trigger Happy Havoc

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021)torna per farvi viaggiare indietro nel tempo. Oggi parliamo del primo titolo di una serie molto particolare:. Un po’ di storia…è un titolo sviluppato da Spike Chunsoft e pubblicato per PSP nel 2010. Chi di voi già lo conosce se lo ricorderà però più recente, poiché in Europa il gioco è arrivato per PSVita nel 2014.Si tratta del primo capitolo della serie di giochi omonima composta da tre titoli.La critica apprezzò molto il titolo, tanto da considerarlo un must-have per ogni possessore di PSVita. Menù principale – Photo credit: webTrama Il gioco è ambientato nella Hope’s Peak Academy, una scuola che sceglie attentamente i suoi studenti tra i ragazzi ...