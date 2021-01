Galli è categorico: “La scuola non deve riaprire il 7 gennaio” (Di sabato 2 gennaio 2021) Con la riapertura scuole del 7 gennaio potremmo assistere a un ulteriore aumento dei contagi a livello nazionale, e addirittura a una vera e propria terza ondata. Sono le parole di Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, riportate dal sito Quifinanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 gennaio 2021) Con la riapertura scuole del 7potremmo assistere a un ulteriore aumento dei contagi a livello nazionale, e addirittura a una vera e propria terza ondata. Sono le parole di Massimo, direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, riportate dal sito Quifinanza. L'articolo .

iasius_1 : RT @orizzontescuola: Galli è categorico: “La scuola non deve riaprire il 7 gennaio” - QPeriscopica : RT @orizzontescuola: Galli è categorico: “La scuola non deve riaprire il 7 gennaio” - mattia_fuse : RT @reginadelecapre: @MassimoGalli51 è categorico: “La scuola non deve riaprire il 7 gennaio” - reginadelecapre : @MassimoGalli51 è categorico: “La scuola non deve riaprire il 7 gennaio” - caroletta71 : RT @orizzontescuola: Galli è categorico: “La scuola non deve riaprire il 7 gennaio” -

Ultime Notizie dalla rete : Galli categorico Galli è categorico: “La scuola non deve riaprire il 7 gennaio” Orizzonte Scuola Vaccino Covid, Massimo Galli: "Medici e infermieri devono farlo, altrimenti cambino mestiere"

Il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano è intervenuto durante la trasmissione L' Aria che tira.

Il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano è intervenuto durante la trasmissione L' Aria che tira.