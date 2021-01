Bimbo sta per soffocare: infermiere lo salva via app/ "Rianimato con videochiamata" (Di sabato 2 gennaio 2021) Bimbo soffoca, infermiere lo salva in videochiamata: a Bologna accade qualcosa di incredibile, la tecnologia è corsa in aiuto di una famiglia evitando una tragedia. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021)soffoca,loin: a Bologna accade qualcosa di incredibile, la tecnologia è corsa in aiuto di una famiglia evitando una tragedia.

MediasetTgcom24 : Bologna, bimbo sta per soffocare: infermiere lo salva via App #bologna - Corriere : Bimbo di due anni sta per soffocare ma un infermiere lo salva a distanza con un’App - HuffPostItalia : Un bimbo di due anni sta soffocando, infermiere lo salva a distanza grazie a una app - twMirandolina : RT @ultimenotizie: Bimbo sta per soffocare e i genitori hanno chiamato il 118 e attraverso l'App FlagMii, che permette all'operatore di ved… - Notiziedi_it : Il bimbo sta soffocando per un pezzo di mozzarella: infermiere in videochiamata gli salva la vita -