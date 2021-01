Allenatore in coma indotto | è in terapia intensiva | le condizioni

(Di sabato 2 gennaio 2021) Eusebio Sacristan è in. L’ex calciatore del Barcellona è inall’Ospedale di Valladolid. Cresce la paura per Eusebio Sacristan. L’spagnolo è innel reparto didell’Ospedale Clinico di Valladolid. Il motivo? Ha subito una caduta fortuita in casa nei giorni scorsi ed è stato prontamente sottoposto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportface2016 : Paura per Eusebio #Sacristan, incidente domestico e coma -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatore coma

Eusebio Sacristan è attualmente in coma, nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Clinico di Valladoid. L'allenatore iberico, ex di Celta Vigo e Real Sociedad, ha subito un infortunio traumatico ...Eusebio Sacristan è stato ricoverato d'urgenza ed è in stato di coma indotto: incidente domestico per l'ex calciatore del Barcellona.