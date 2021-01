FirenzePost : Tap: Melendugno, arriva il primo gas dall’Azerbaijan, attivata la rete - CarpaneseSilva1 : RT @agambella: Il gas proveniente dall'Azerbaigian è iniziato a fluire lungo il gasdotto TAP 'le prime molecole di gas hanno raggiunto in… - manuel_y_jesus_ : RT @agambella: Il gas proveniente dall'Azerbaigian è iniziato a fluire lungo il gasdotto TAP 'le prime molecole di gas hanno raggiunto in… - marcoranieri72 : RT @agambella: Il gas proveniente dall'Azerbaigian è iniziato a fluire lungo il gasdotto TAP 'le prime molecole di gas hanno raggiunto in… - jb25740183 : RT @TAPItalia: Da oggi trasportiamo ufficialmente energia: le prime molecole di gas hanno raggiunto la Grecia e la Bulgaria, e successivame… -

Ultime Notizie dalla rete : Tap Melendugno

Le prime molecole di gas hanno raggiunto nella giornata odierna sia la Grecia e la Bulgaria, attraverso il punto di interconnessione con la rete DESFA a Nea Mesimvria, sia l’Italia, attraverso il ...Con due punti di consegna in Grecia e in Italia, entra in funzione l’opera contestata da Cinquestelle e movimenti, ma che può rivelarsi una buona opportunità anche per la transizione energetica ...