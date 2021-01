Roma. Il conducente non vuole farli passare: coppia di disabili aggredita e minacciata mentre attraversa sulle strisce (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un’aggressione avvenuta in piena mattina, nell’indifferenza di un quartiere e dei suoi cittadini. E’ successo mercoledì 30 dicembre a Roma, in pieno clima festivo, quando tutti dovremmo essere più buoni. Ma anche no. La vittima ci ha raccontato la sua storia, intrisa di violenza e ipocrisia. La donna e suo marito, lui completamente cieco, lei ipovedente, stavano attraversando sulle strisce pedonali in via dei Platani, in zona Centocelle, quando un incivile non si è fermato per farli passare: mentre sfrecciava, il bastone della donna e la fiancata dell’auto si sono toccati, facendo molto rumore, cosa che accade abitualmente quando il bastone per ciechi tocca qualcosa. Il “pirata della strada”, oltre a non aver fatto passare le persone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un’aggressione avvenuta in piena mattina, nell’indifferenza di un quartiere e dei suoi cittadini. E’ successo mercoledì 30 dicembre a, in pieno clima festivo, quando tutti dovremmo essere più buoni. Ma anche no. La vittima ci ha raccontato la sua storia, intrisa di violenza e ipocrisia. La donna e suo marito, lui completamente cieco, lei ipovedente, stavanondopedonali in via dei Platani, in zona Centocelle, quando un incivile non si è fermato persfrecciava, il bastone della donna e la fiancata dell’auto si sono toccati, facendo molto rumore, cosa che accade abitualmente quando il bastone per ciechi tocca qualcosa. Il “pirata della strada”, oltre a non aver fattole persone ...

