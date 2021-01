Nuovo Dpcm a partire dal 15 Gennaio: ecco cosa prevede (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tra due settimane scadono gli effetti del decreto legge n. 158 del 2 dicembre e del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre, mentre il 7 Gennaio cessano le restrizioni del Natale 2020 che hanno portato l'Italia in zona rossa e arancione "a singhiozzo". cosa succederà dopo? L' Italia comincia il 2021 in zona rossa, con le norme restrittive anti contagio imposte dal governo ancora in vigore per scongiurare una terza ondata di coronavirus. Il Paese resterà in zona rossa fino al prossimo mercoledì 6 Gennaio, con la sola eccezione di lunedì 4 Gennaio (zona arancione). E il coprifuoco torna dalle 22 alle 5. Venerdì 15 Gennaio scadono gli effetti del decreto legge n. 158 2 dicembre e del Dpcm 3 dicembre, mentre il 7 Gennaio cessano le restrizioni ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tra due settimane scadono gli effetti del decreto legge n. 158 del 2 dicembre e del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre, mentre il 7cessano le restrizioni del Natale 2020 che hanno portato l'Italia in zona rossa e arancione "a singhiozzo".succederà dopo? L' Italia comincia il 2021 in zona rossa, con le norme restrittive anti contagio imposte dal governo ancora in vigore per scongiurare una terza ondata di coronavirus. Il Paese resterà in zona rossa fino al prossimo mercoledì 6, con la sola eccezione di lunedì 4(zona arancione). E il coprifuoco torna dalle 22 alle 5. Venerdì 15scadono gli effetti del decreto legge n. 158 2 dicembre e del3 dicembre, mentre il 7cessano le restrizioni ...

